Антикоррупционный комитет Армении проведет масштабные проверки в ряде госструктур

Антикоррупционный комитет Армении планирует провести масштабные проверки в ряде государственных структур.

Антикоррупционный комитет Армении планирует провести масштабные проверки в ряде государственных структур.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

В ближайшее время проверки затронут инспекционные органы, административные районы и областные администрации.

Причиной послужила оперативная информация о случаях коррупции. Ожидаются задержания сотрудников указанных ведомств.

Отметим, что 20 мая по подозрению в получении взятки были задержаны два сотрудника инспекционного органа по градостроительству, техническому и пожарному надзору, в том числе начальник столичного территориального отделения. В рамках возбужденного уголовного дела в здании столичной мэрии были проведены следственные действия.

В начале марта было возбуждено еще одно уголовное дело в отношении сотрудников мэрии Еревана. В рамках расследования фигурантами стали 11 человек, четверо из них были арестованы, включая начальника управления коммунального хозяйства Арсена Карояна.