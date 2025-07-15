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Антикоррупционный комитет Армении предъявил обвинение в отношении экс-мэра Эчмиадзина

Антикоррупционный комитет Армении предъявил обвинение в отношении экс-мэра Эчмиадзина Антикоррупционный комитет Армении предъявил обвинение в отношении бывшего мэра Эчмиадзина Диане Гаспарян.
В регионе
15 июля 2025 г. 13:11
Антикоррупционный комитет Армении предъявил обвинение в отношении экс-мэра Эчмиадзина

Антикоррупционный комитет Армении предъявил обвинение в отношении бывшего мэра Эчмиадзина Диане Гаспарян.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

При этом не уточняется конкретное обвинение в отношении экс-мэра.

По данным СМИ, в комитете ведется расследование по уголовному делу, касающемуся злоупотребления должностными полномочиями и сокрытия либо представления ложных данных в имущественных декларациях должностного лица.

В марте Комиссия по предотвращению коррупции возбудила производство на основании публикаций в СМИ. В материалах шла речь о заключении контракта между администрацией города и компанией, связанной со свекром Гаспарян. Сумма сделки составила 13,6 млн драмов (около $35 тыс.) и касалась поставок сжиженного газа для нужд городской администрации.

37-летняя Диана Гаспарян, члены семьи которой во время ее почти 7-летнего пребывания в должности фигурировали в различных резонансных историях, в мае подала в отставку.

Вчера в отношении двух сотрудников автозаправочной станции (АЗС), которая принадлежит мужу Гаспарян - Араму Мирзояну, возбуждено уголовное дело за сокрытие следов убийства.

Мирзоян является членом фракции "Гражданский договор" в Совете старейшин Эчмиадзина. В конце 2023 года расследование СМИ выявило, что его мать начала незаконное строительство в городе. На основании этих данных Антикоррупционный комитет возбудил уголовное дело.

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