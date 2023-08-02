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Антикоррупционный комитет Армении допросит главу Минздрава по "ковидному делу"

Антикоррупционный комитет Армении допросит главу Минздрава по "ковидному делу" Антикоррупционный комитет намерен пригласить на допрос по "ковидному делу" министра здравоохранения Анаит Аванесян.
В регионе
2 августа 2023 г. 09:53
Антикоррупционный комитет Армении допросит главу Минздрава по ковидному делу

Антикоррупционный комитет намерен пригласить на допрос по "ковидному делу" министра здравоохранения Анаит Аванесян.

Как передает Report, об этом пишет в среду газета "Жоговурд".

"После допроса Арсена Торосяна следствие по "ковидному делу" зашло в тупик. Не исключено, что ответят за все врачи, а "крупная рыба" уйдет от ответственности", - пишет издание.

Напомним, что по нашумевшему "коронавирусному делу" под стражу сроком на 2 месяца были заключены вице-мэр Еревана, бывший замминистра здравоохранения Армении Геворг Симонян, глава клиники "Медлайн" Бабкен Шаумян и замдиректора этой клиники Лилия Овакимян.

Симоняна обвиняли в том, что в 2020-2022 годах он не выполнил свои служебные обязательства, будучи назначенным ответственным за реализацию госпрограммы по предотвращению распространения, контроля и лечению коронавирусной инфекции. Позже он был освобожден. На программу из Резервного фонда госбюджета было выделено 26 млрд драмов (около 65 млн долларов). Также был утвержден список медучреждений, которые получали от государства компенсацию за услуги по диагностике, лечению и выявлению COVID-19. В их числе была также клиника "Медлайн", директор которой обвиняется в фальсификации историй болезни 385 пациентов, проходивших лечение в медцентре, и хищении средств. Следствие обвиняет обоих в нанесении ущерба государству.

В мае сообщалось также, что по делу о злоупотреблениях в период пандемии короновируса будет допрошен и бывший министр здравоохранения Арсен Торосян.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanın səhiyyə naziri Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Komitəsində dindiriləcək

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