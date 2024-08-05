Антикоррупционный комитет Армении: Арестован помощник главы администрации Арташата

Арестован сотрудник администрации Арташата, который подозревается в мошенничестве в особо крупных размерах и злоупотреблении служебными полномочиями.
Как передает Report, об этом сообщили корреспонденту Sputnik-Армения в пресс-службе Антикоррупционного комитета.
Армянские СМИ пишут о том, что арестован помощник главы администрации Карлен Мкртчян.
Уголовное дело возбуждено по факту злоупотреблений и хищений в ходе строительных работ в общине Арташат.
По данному делу проходят девять человек. В отношении пяти из них мерой пресечения избран арест. Двое задержанных - налоговые инспекторы.