Антикоррупционный комитет Армении: Арестован помощник главы администрации Арташата

Арестован сотрудник администрации Арташата, который подозревается в мошенничестве в особо крупных размерах и злоупотреблении служебными полномочиями.

Арестован сотрудник администрации Арташата, который подозревается в мошенничестве в особо крупных размерах и злоупотреблении служебными полномочиями.

Как передает Report, об этом сообщили корреспонденту Sputnik-Армения в пресс-службе Антикоррупционного комитета.

Армянские СМИ пишут о том, что арестован помощник главы администрации Карлен Мкртчян.

Уголовное дело возбуждено по факту злоупотреблений и хищений в ходе строительных работ в общине Арташат.

По данному делу проходят девять человек. В отношении пяти из них мерой пресечения избран арест. Двое задержанных - налоговые инспекторы.