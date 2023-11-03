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Антикор Казахстана и Госдеп США обсудили вопросы возврата активов

Антикор Казахстана и Госдеп США обсудили вопросы возврата активов Вопросы сотрудничества по антикоррупционной повестке обсудили в Агентстве Казахстана по противодействию коррупции с коллегами из США.
В регионе
3 ноября 2023 г. 17:46
Антикор Казахстана и Госдеп США обсудили вопросы возврата активов

Вопросы сотрудничества по антикоррупционной повестке обсудили в Агентстве Казахстана по противодействию коррупции с коллегами из США.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

"Состоялась встреча председателя агентства Асхата Жумагали с советником бюро по международным связям с наркотиками и правоохранительными органами Госдепартамента США, экспертом в области внедрения программ и проектов в азиатском регионе Кайлом Оджима", - сказано в сообщении Агентства.

Жумагали проинформировал о деятельности Агентства и проводимых реформах, а также отметил важность оказываемой американской стороной поддержки в реализации и продвижении антикоррупционных проектов.

Стороны договорились о проведении совместных мероприятий по вопросам финрасследований, возврату активов, противодействия коррупционным преступлениям, совершенным с использованием цифровых финактивов, криптобирж и других цифровых платформ.

Оджима выразил заинтересованность в дальнейшем развитии партнерских отношений и готовность оказать всестороннее содействие в реализации достигнутых соглашений.

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