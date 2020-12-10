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Депутат правящей фракции Армении анонсировал выборы

Депутат правящей фракции Армении анонсировал выборы В Армении могут состояться досрочные выборы.
В регионе
10 декабря 2020 г. 18:53
Депутат правящей фракции Армении анонсировал выборы

В Армении могут состояться досрочные парламентские выборы.

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik Armenia, об этом заявил вице-спикер Национального собрания, член правящего блока "Мой шаг" Ален Симонян.

По его словам, премьер-министр Армении Никол Пашинян взял на себя ответственность за итоги войны в Карабахе: "Эта ответственность непременно повлечет за собой последствия. Никто с этим не спорит. Как только мы получим ситуацию, при которой могут состояться (внеочередные) выборы, я не исключаю, что они будут. Я даже считаю, что досрочные выборы нужны", - сказал он.

Симонян убежден, что ультиматумы и шантаж в адрес властей ни к чему хорошему не приведут.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanın hakim partiyasının deputatından seçki anonsu

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