О нас

Анна Маляр: ВСУ за неделю освободили более 16 кв. км территории

Анна Маляр: ВСУ за неделю освободили более 16 кв. км территории Силы обороны Украины за неделю продвинулись на 12 кв. км на юге и около 4 кв. км - на Бахмутском направлении.
В регионе
24 июля 2023 г. 10:21
Анна Маляр: ВСУ за неделю освободили более 16 кв. км территории

Силы обороны Украины за неделю продвинулись на 12 кв. км на юге и около 4 кв. км - на Бахмутском направлении.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, на южном фронте за время наступления ВС Украины освободили более 192 кв. км территории. За прошедшую неделю на этом направлении Силы обороны деокуппировали более 12 кв. км. ВСУ продолжают ведение наступательной операции на нескольких участках в сторону Мелитополя и Бердянска.

На Бахмутском направлении за время наступления украинские войска освободили около 35 кв. км территории. За прошедшую неделю на этом направлении Силы обороны деоккупировали около 4 кв. км.

Ключевые бои продолжаются в районе Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки.

По данным Генерального штаба, сейчас противник сосредотачивает свои усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Ukrainian defenders liberate nearly 16 square kilometres of territory
Версия на азербайджанском языке Ukrayna ordusu son bir həftədə 16 kv.km ərazini azad edib

Другие новости из категории

Эрдоган сегодня обсудит с членами Кабмина зерновую сделку, членство Швеции в НАТО
Эрдоган сегодня обсудит с членами Кабмина "зерновую сделку", членство Швеции в НАТО
24 июля 2023 г. 11:13
Движение ряда поездов остановлено из-за пожара на складе боеприпасов в Крыму
Движение ряда поездов остановлено из-за пожара на складе боеприпасов в Крыму
24 июля 2023 г. 10:38
Президент Кыргызстана прокомментировал арест своего племянника
Президент Кыргызстана прокомментировал арест своего племянника
24 июля 2023 г. 10:02
В следовавшем в Ростов-на-Дону судне для перевозки зерна нашли следы взрывчатки
В следовавшем в Ростов-на-Дону судне для перевозки зерна нашли следы взрывчатки
24 июля 2023 г. 09:56
МИД РФ: Атака БПЛА на Москву - это акт международного терроризма
МИД РФ: Атака БПЛА на Москву - это акт международного терроризма
24 июля 2023 г. 09:49
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,2
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,2
24 июля 2023 г. 07:46
Тяжелое ДТП в Турции, ранены девять человек
Тяжелое ДТП в Турции, ранены девять человек
24 июля 2023 г. 06:04
Москва подверглась атаке дронов
ВидеоМосква подверглась атаке дронов
24 июля 2023 г. 05:43
С острова Родос в турецкий Мармарис эвакуировали 95 туристов
С острова Родос в турецкий Мармарис эвакуировали 95 туристов
24 июля 2023 г. 04:23
Резников надеется на вступление Украины в НАТО в 2024 году
Резников надеется на вступление Украины в НАТО в 2024 году
24 июля 2023 г. 03:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi