Анна Маляр: ВСУ за неделю освободили более 16 кв. км территории

Силы обороны Украины за неделю продвинулись на 12 кв. км на юге и около 4 кв. км - на Бахмутском направлении.

Силы обороны Украины за неделю продвинулись на 12 кв. км на юге и около 4 кв. км - на Бахмутском направлении.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, на южном фронте за время наступления ВС Украины освободили более 192 кв. км территории. За прошедшую неделю на этом направлении Силы обороны деокуппировали более 12 кв. км. ВСУ продолжают ведение наступательной операции на нескольких участках в сторону Мелитополя и Бердянска.

На Бахмутском направлении за время наступления украинские войска освободили около 35 кв. км территории. За прошедшую неделю на этом направлении Силы обороны деоккупировали около 4 кв. км.

Ключевые бои продолжаются в районе Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки.

По данным Генерального штаба, сейчас противник сосредотачивает свои усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.