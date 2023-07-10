Анна Маляр: Уже несколько дней ВСУ держат Бахмут под огневым контролем

ВС Украины уже несколько дней держат Бахмут Донецкой области под огневым контролем. Это, в частности, стало возможным после захвата важных позиций.

ВС Украины уже несколько дней держат Бахмут Донецкой области под огневым контролем. Это, в частности, стало возможным после захвата важных позиций.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление заместителя министра обороны Анны Маляр.

"В Бахмуте уже несколько дней наши защитники держат под огневым контролем входы, выходы и перемещение противника по городу", - отметила она.

По словам Маляр, это стало возможным благодаря тому, что в процессе продвижения вперед ВСУ взяли под контроль основные высоты вокруг Бахмута.

По данным Генштаба, на Бахмутском направлении ВСУ на прошлой неделе освободили 4 кв. км земли. В общей сложности освобожденная площадь на Бахмутском направлении составляет 24 кв. км.