Анна Акопян карабахским армянам: "Хватит прятаться за спинами детей"

Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян обвинила карабахских армян в использовании детей в своих политических целях.

Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян обвинила карабахских армян в использовании детей в своих политических целях.

Как передает Report, об этом она написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, 25 декабря 2020 года армянские СМИ пестрели заголовками типа "Скандал в Ханкенди. По просьбе жителей Карабаха палатки и рождественная елка, установленные фондом Акопян, разобраны".

"Действительно, елку и детские павильоны разобрали, мероприятие отменили. Дети, пережившие ужасы войны, были лишены возможности хотя бы на три дня забыть суровую реальность. Как вы поняли, взрослые продемонстрировали черствость души. Тем более, что никто от них не требовал этого", - написала Анна Акопян.

Она отметила, что организованное мероприятие было не для взрослых: "От них не требовалось лепить домики из пластилина, проводить химические опыты или рассказывать сказки.

Короче, более эгоистичного отношения со стороны взрослых по отношению к детям и не могло быть. Но, видимо, это было лишь начало.

Сегодня те же взрослые заставляют детей стоять перед елкой с плакатами в руках, фотографируют их. Они заставляют детей заучивать слезливые тексты, снимают на видео, с их участием организовывают акции. И все для того, чтобы пробудить чувство милосердия и снести палатки", - отметила А.Акопян.

Далее Акопян пишет: "Дети не разбираются в территориальных вопросах, но у них могут возникнуть другие вопросы. Они никогда не поймут, почему установленные в центре Ханкенди палатки были с легкостью разобраны их родителями. И эти вопросы будут адресованы взрослым, и вряд ли, они смогут на них дать утешительные ответы.

Рано или поздно мы должны перестать прятаться за спинами детей, 18-20 летних солдат. И чем раньше это произойдет, тем скорее закончатся наши беды".