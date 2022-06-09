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Анкаре потребуется еще несколько АЭС для удовлетворения спроса на энергию

Анкаре потребуется еще несколько АЭС для удовлетворения спроса на энергию Анкаре потребуется еще несколько атомных электростанций, таких как АЭС "Аккую", чтобы удовлетворить быстро растущий спрос на энергию.
В регионе
9 июня 2022 г. 21:15
Анкаре потребуется еще несколько АЭС для удовлетворения спроса на энергию

Анкаре потребуется еще несколько атомных электростанций, таких как АЭС "Аккую", чтобы удовлетворить быстро растущий спрос на энергию.

Как передает Report со ссылкой на газету Dünya, об этом сообщил на Международном саммите по атомным станциям NPPSE-2022 в Стамбуле глава Ассоциации атомной промышленности Турции Аликаан Чифтчи.

"В настоящее время в мире продолжается строительство 51 реактора в 19 странах, включая Турцию. По нашим оценкам, к 2050 году глобальные инвестиции в производство атомной энергии в среднем превысят 100 млрд долларов США в год. По всей видимости, Турции нужно будет еще несколько электростанций, таких как АЭС "Аккую", чтобы удовлетворить быстро растущий спрос на энергию и обеспечить ее устойчивое развитие", - приводит слова главы ассоциации издание.

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