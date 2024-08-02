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Анкара заявила о недопустимости угроз Израиля турецким дипломатам в Тель-Авиве

Анкара заявила о недопустимости угроз Израиля турецким дипломатам в Тель-Авиве Угрозами в адрес турецких дипломатов в Израиле невозможно добиться мира в Газе.
В регионе
2 августа 2024 г. 17:20
Анкара заявила о недопустимости угроз Израиля турецким дипломатам в Тель-Авиве

Угрозами в адрес турецких дипломатов в Израиле невозможно добиться мира в Газе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель МИД Турции Онджу Кечели в соцсети "Х", комментируя вызов заместителя посла Турции в Тель-Авиве в МИД Израиля.

Его вызвали в связи с тем, что диппредставительство Турции приспустило национальный флаг в связи с гибелью в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

"Убийствами переговорщиков и угрозами дипломатов нельзя добиться мира", - написал он.

В Турции в связи с убийством Хании 2 августа объявлен однодневный траур.

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Версия на азербайджанском языке Ankara İsrailin Türkiyə diplomatlarına qarşı təhdidlərini pisləyib

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