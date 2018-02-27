Анкара ведет консультации к встрече глав МИД России, Турции и Ирана

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Турции ведет консультации в преддверии встречи в Астане глав МИД России, Турции и Ирана по Сирии. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил посол Турции в Казахстане Невзат Уянык на брифинге.

"Соответствующими сторонами было заявлено, что предположительно в середине марта в Астане пройдет встреча министров иностранных дел. Сейчас в этом плане работа ведется, контакты и взаимные консультации продолжаются. В принципе все говорит о том, что в середине марта такая встреча в Астане будет проведена", - рассказал посол.

Ранее министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов сообщил, что страны - гаранты режима прекращения огня в Сирии - Россия, Турция, Иран - в марте намерены провести встречу министров иностранных дел в Астане. Сроки и конкретная повестка дня переговоров уточняются. В этой связи очередной раунд самого астанинского процесса намечено провести уже после этой встречи.