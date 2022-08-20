Анкара, Стокгольм и Хельсинки проведут первую встречу 26 августа в Финляндии

Первое заседание Постоянного совместного механизма, созданного в рамках трехстороннего меморандума, подписанного между Турцией, Финляндией и Швецией на мадридском саммите НАТО, состоится 26 августа в Финляндии.

Первое заседание Постоянного совместного механизма, созданного в рамках трехстороннего меморандума, подписанного между Турцией, Финляндией и Швецией на мадридском саммите НАТО, состоится 26 августа в Финляндии.

Как передает Report, об этом сообщает Управление по связям при Администрации президента Турции.

Турецкую делегацию на встрече возглавит пресс-секретарь президента Ибрагим Калын и заместитель министра иностранных дел Седат Онал.

Предполагается, что в состав делегации войдут представители министерств юстиции, обороны, МИД, МВД и Национальной разведывательной организации.

Трехсторонний меморандум был подписан 28 июня 2022 года в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

В рамках меморандума Турция, Финляндия и Швеция заявили о своей приверженности принципам и ценностям, изложенным в Вашингтонском договоре.