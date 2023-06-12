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Анкара соболезнует в связи с гибелью людей в лесных пожарах в Казахстане

Анкара соболезнует в связи с гибелью людей в лесных пожарах в Казахстане МИД Турции выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате лесных пожаров в Абайской области Казахстана.
В регионе
12 июня 2023 г. 03:14
Анкара соболезнует в связи с гибелью людей в лесных пожарах в Казахстане

МИД Турции выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате лесных пожаров в Абайской области Казахстана.

Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице ведомства в Twitter.

"С глубокой печалью восприняли вести о гибели 14 лесничих в результате пожаров в Абайской области. Выражаем соболезнования дружественному и братскому народу и правительству Казахстана", - говорится в сообщении.

Напомним, что на территории Батпаевского лесничества произошло возгорание деревьев на предварительной площади 0,3 га. Для тушения пожара привлекли вертолет. Кроме того, для помощи в тушении лесного пожара были направлены спасатели из трех регионов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 12 июня днем общенационального траура по погибшим при лесном пожаре в Абайской области.

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