Анкара соболезнует в связи с гибелью людей в лесных пожарах в Казахстане

МИД Турции выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате лесных пожаров в Абайской области Казахстана.
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"С глубокой печалью восприняли вести о гибели 14 лесничих в результате пожаров в Абайской области. Выражаем соболезнования дружественному и братскому народу и правительству Казахстана", - говорится в сообщении.
Напомним, что на территории Батпаевского лесничества произошло возгорание деревьев на предварительной площади 0,3 га. Для тушения пожара привлекли вертолет. Кроме того, для помощи в тушении лесного пожара были направлены спасатели из трех регионов.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 12 июня днем общенационального траура по погибшим при лесном пожаре в Абайской области.