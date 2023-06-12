Анкара соболезнует в связи с гибелью людей в лесных пожарах в Казахстане

МИД Турции выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате лесных пожаров в Абайской области Казахстана.

МИД Турции выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате лесных пожаров в Абайской области Казахстана.

Как передает Report , соответствующая публикация размещена на странице ведомства в Twitter.

"С глубокой печалью восприняли вести о гибели 14 лесничих в результате пожаров в Абайской области. Выражаем соболезнования дружественному и братскому народу и правительству Казахстана", - говорится в сообщении.

Напомним, что на территории Батпаевского лесничества произошло возгорание деревьев на предварительной площади 0,3 га. Для тушения пожара привлекли вертолет. Кроме того, для помощи в тушении лесного пожара были направлены спасатели из трех регионов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 12 июня днем общенационального траура по погибшим при лесном пожаре в Абайской области.