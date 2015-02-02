Анкара: Слова Саргсяна неприемлимы

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ "Ответ президента Армении по вопросу приглашения на мероприятия, связанных с годовщиной битвы при Чанаггале, претит нормам дипломатии и абсолютно неприемлем. Мы возвращаем Сержу Саргсяну его же слова, претящие статусу государственного деятеля".

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал TRT, об этом заявил официальный представитель президента Турции Реджеба Тайипа Эрдогана - Ибрагим Калын.

По его словам, официальный Еревана игнорирует все попытки Турции нормализовать отношения с Арменией.

"Руководство Армении не хочет справедливо рассматривать тему событий 1915 года в Османской империи, а также не стремится освободить оккупированные земли Азербайджана и тем самым, внося вклад в мир и стабильность в регионе, нормализовать отношения с Баку и Анкарой. Думается, больше всего от такой позиции страдает сама Армения и армянский народ", - подчеркнул И.Калын.

Напомним, что ранее с резкой критикой высказывания С. Саргсяна выступил МИД Турции.