Анкара резко осудила давление со стороны США: это лишь наносит вред отношениям

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Давление, оказываемое на Турцию со стороны США, лишь наносит вред отношениям между Анкарой и Вашингтоном. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Турции, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Соединенные Штаты должны осознавать, что они не смогут добиться желаемых результатов путем введения подобных санкций и оказания давления. Такие действия лишь навредят нашим союзническим взаимоотношениям", - подчеркивается в коммюнике.

В заявлении также говорится о намерениях Анкары "дать необходимый ответ на все действия предпринятые против Турции". Между тем, внешнеполитическое ведомство республики сообщило о том, что "Турция всегда выступает за решение проблем путем дипломатии, диалога и взаимопонимания".

Президент США Дональд Трамп 10 августа "утвердил повышение вдвое пошлин на сталь и алюминий в отношении Турции". По его словам, пошлины "на алюминий сейчас будут составлять 20%, на сталь - 50%". Он также указал на то, что отношения США с Турцией в настоящий момент не очень хорошие.