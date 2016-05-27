​Анкара призвала к закрытию представительств террористических организаций в Европе

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ В Анкаре под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана состоялось заседание Совета национальной безопасности (СНБ) Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, это первое заседание Совбеза Турции с участием членов нового - 65-го правительства, возглавляемого Бинали Йылдырымом.

Заседание продолжалось в течение 5,5 часов и прошло в Президентском дворце за закрытыми дверями.

Основными темами обсуждений стали борьба с терроризмом, ситуация в Сирии, Ближнем Востоке и Северной Африке, предстоящий саммит НАТО, а также вопрос противодействия ксенофобии.

В итоговом заявлении СНБ подчеркивается решимость к борьбе с терроризмом и его проявлениями.

Указывается, что террористические организации и их политические покровители не могут выступать от имени граждан Турции.

В документе указывается на то обстоятельство, что гражданская война в Сирии усиливает угрозу терактов в Турции и мире в целом.

"Международному сообществу следует быть более чувствительным в решении сирийского вопроса", - указывается далее в заявлении СНБ.

Подчеркивается, что благодаря разрешению на открытие представительств в Праге, Стокгольме и Берлине, террористы PYD и YPG (сирийские ответвления РКК) получили дополнительный стимул для противоправных действий.

"Подобные шаги не совместимы с дружбой и союзническими отношениями, и Турция ждет пересмотра решения", - подчеркивают в Анкаре.