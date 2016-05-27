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    ​Анкара призвала к закрытию представительств террористических организаций в Европе

    Состоялось заседание Совета национальной безопасности Турции

    Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ В Анкаре под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана состоялось заседание Совета национальной безопасности (СНБ) Турции.

    Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, это первое заседание Совбеза Турции с участием членов нового - 65-го правительства, возглавляемого Бинали Йылдырымом.

    Заседание продолжалось в течение 5,5 часов и прошло в Президентском дворце за закрытыми дверями.

    Основными темами обсуждений стали борьба с терроризмом, ситуация в Сирии, Ближнем Востоке и Северной Африке, предстоящий саммит НАТО, а также вопрос противодействия ксенофобии.

    В итоговом заявлении СНБ подчеркивается решимость к борьбе с терроризмом и его проявлениями.

    Указывается, что террористические организации и их политические покровители не могут выступать от имени граждан Турции.

    В документе указывается на то обстоятельство, что гражданская война в Сирии усиливает угрозу терактов в Турции и мире в целом.

    "Международному сообществу следует быть более чувствительным в решении сирийского вопроса", - указывается далее в заявлении СНБ.

    Подчеркивается, что благодаря разрешению на открытие представительств в Праге, Стокгольме и Берлине, террористы PYD и YPG (сирийские ответвления РКК) получили дополнительный стимул для противоправных действий.

    "Подобные шаги не совместимы с дружбой и союзническими отношениями, и Турция ждет пересмотра решения", - подчеркивают в Анкаре.

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