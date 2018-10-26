Анкара потребует от Эр-Рияда выдачи 18 обвиняемых в убийстве Кашикчи

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Генпрокуратура Турции подготовила запрос к Саудовской Аравии о выдаче 18 человек, подозреваемых в причастности к убийству оппозиционного саудовского журналиста Джемаля Кашикчи.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении турецкого минюста в пятницу.

"Генеральная прокуратура Стамбула, которая проводит расследование дела Кашикчи, направила в наше министерство запрос на выдачу из Саудовской Аравии 18 человек, причастных к его преднамеренному убийству. Данный запрос, полученный сегодня, в этот же день, был отправлен нами в МИД Турции для последующей передачи саудовской стороне", - говорится в сообщении турецкого минюста.

Отметим, что 2 октября журналист Дж.Кашикчи был убит в здании Генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Королевство не делало заявлений в связи с его убийством. Инсценировкой с переодеванием в одежду Дж.Кашикчи и выходом из здания Саудовская Аравия пыталась доказать, что журналист покинул дипмиссию. Таким образом, она планировала обвинить Турцию в исчезновении Джемаля Кашикчи. Однако 20 октября Саудовская Аравия официально признала, что журналист был убит в здании Генконсульства. Король Салман и наследный принц Мухаммед бин Салман выразили соболезнования семье Джемаля Кашикчи.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также выступил по этому поводу на заседании парламентской фракции Партии справедливости и развития (ПСР) 23 октября.

Директор ЦРУ Джина Хаспел 23 октября прибыла в Турцию для участия в расследовании убийства журналиста Джемаля Кашикчи, убитого в Генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Она провела ряд встреч по следствию в связи с убийством журналиста.

Генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб 28 октября посетит Турцию в связи с убийством журналиста.