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    Анкара поддержала Москву в роли гаранта перемирия в Сирии

    Это очень важный шаг для решения сирийского кризиса

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Турция поддерживает тот факт, что Россия выступила гарантом перемирия в Сирии.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в четверг пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын.

    "Мы поддерживаем тот факт, что Россия выступила гарантом перемирия. Оно не включает в себя террористические группировки. Прекращение огня имеет целью оживить процесс политического урегулирования в Сирии, а также обеспечить бесперебойную доставку туда гуманитарной помощи. Это очень важный шаг для решения сирийского кризиса", - цитирует И.Калына телеканал NTV.

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