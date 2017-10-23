Анкара передала Душанбе экс-офицера минобороны России, воевавшего в ИГ

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Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Турция экстрадировала в Таджикистан бывшего офицера минобороны России, который воевал в Сирии и Ираке на стороне террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, 33-летний Денис Хисамов был задержан турецкой полицией в апреле этого года по возвращении с сирийской территории.

"Экстрадированный в Душанбе Денис Хисамов родился 18 декабря 1983 года в г. Краснодаре. Он имеет высшее образование, кандидат технических наук, бывший служащий Минобороны России в звании капитана, - говорится в сообщении. - В мае 2015 года путем подделки Хисамов изготовил паспорт гражданства Республики Таджикистан. С этим паспортом он вылетел из Российской Федерации в Турцию, где вступил в ряды ИГ", - заявили в МВД Таджикистана.

В настоящий момент в отношении экстрадированного проводятся следственные действия. По их завершении он будет передан российским правоохранительным органам.