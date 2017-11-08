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    Анкара, Париж и Рим подписали соглашение о создании новых систем противовоздушной обороны

    Меморандум охватывает вопросы укрепления сотрудничества для совместного производства воздушных и противоракетных систем

    Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Между оборонными ведомствами Турции, Франции и Италии подписан меморандум о намерениях о сотрудничестве в сфере обороны.

    Как передает Report со ссылкой на Anadolu, министр национальной обороны Турции Нуреттин Джаникли, находящийся с визитом в Брюсселе, провел ряд встреч в рамках заседания министров обороны стран НАТО.

    Джаникли провел трехстороннюю встречу с министром обороны Франции Флоренс Парли и главой оборонного ведомства Италии Робертой Пинотти, в рамках которой стороны подписали меморандум о намерениях о сотрудничестве в оборонной сфере. В качестве первого шага к сотрудничеству между консорциумом EUROSAM и турецкими компаниями будет проведен анализ системы противовоздушной обороны SAMP-T, а также работы по выявлению потребностей трех стран.

    Кроме того, меморандум охватывает вопросы укрепления сотрудничества для совместного производства воздушных и противоракетных систем, а также развития отношений в сфере оборонной промышленности.

    Согласно меморандуму, также будут проводиться двусторонние и трехсторонние консультации в рамках НАТО. Кроме того, стороны намерены поддержать развитие сотрудничества с партнерами по НАТО. 

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