Анкара, Париж и Рим подписали соглашение о создании новых систем противовоздушной обороны

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Между оборонными ведомствами Турции, Франции и Италии подписан меморандум о намерениях о сотрудничестве в сфере обороны.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, министр национальной обороны Турции Нуреттин Джаникли, находящийся с визитом в Брюсселе, провел ряд встреч в рамках заседания министров обороны стран НАТО.

Джаникли провел трехстороннюю встречу с министром обороны Франции Флоренс Парли и главой оборонного ведомства Италии Робертой Пинотти, в рамках которой стороны подписали меморандум о намерениях о сотрудничестве в оборонной сфере. В качестве первого шага к сотрудничеству между консорциумом EUROSAM и турецкими компаниями будет проведен анализ системы противовоздушной обороны SAMP-T, а также работы по выявлению потребностей трех стран.

Кроме того, меморандум охватывает вопросы укрепления сотрудничества для совместного производства воздушных и противоракетных систем, а также развития отношений в сфере оборонной промышленности.

Согласно меморандуму, также будут проводиться двусторонние и трехсторонние консультации в рамках НАТО. Кроме того, стороны намерены поддержать развитие сотрудничества с партнерами по НАТО.