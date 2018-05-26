Анкара обвинила Берлин в двойных стандартах

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Анкара решительно осуждает и считает проявлением двойных стандартов санкционирование митинга пособников террористов PKK в Кёлне, говорится в заявлении МИД Турции.

"Предвзятая позиция Берлина претит духу демократии, усилиям по борьбе с проявлениями терроризма и шагам по нормализации турецко-германских отношений", подчеркивается в документе, передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу".

Во внешнеполитическом ведомстве Турции напомнили о запрете на участие политиков третьих стран во встречах с избирателями в Германии. «Подобный запрет не имеет ничего общего с нормами демократии. Вместе с тем, сами же власти Германии его проигнорировали, разрешив одной из партий провести в Кёлне акцию, участники которой несли плакаты с символикой террористов PKK», - подчеркнули в МИД Турции.