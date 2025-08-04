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СМИ: Турция готова в любой момент возобновить посредничество между Россией и Украиной

СМИ: Турция готова в любой момент возобновить посредничество между Россией и Украиной Турция пока не получала обращений по поводу организации четвертого раунда переговоров между Россией и Украиной, однако готова возобновить посредническую миссию в любой момент.
В регионе
4 августа 2025 г. 08:29
СМИ: Турция готова в любой момент возобновить посредничество между Россией и Украиной

Турция пока не получала обращений по поводу организации четвертого раунда переговоров между Россией и Украиной, однако готова возобновить посредническую миссию в любой момент.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"На данный момент таких сигналов нет. Если появится какая-либо конкретика, мы проинформируем вас", — отметил представитель администрации в ответ на вопрос о возможности переговоров в августе.

Он подчеркнул, что Турция по-прежнему готова содействовать мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной.

Отметим, что 23 июля в Стамбуле состоялся третий раунд прямых переговоров между представителями Москвы и Киева. Переговоры завершились договоренностью об обмене пленными по формуле "1200 на 1200", а также предложением российской стороны создать три рабочие группы для последующих консультаций.

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Версия на английском языке Türkiye always ready to resume mediation between Russia, Ukraine
Версия на азербайджанском языке KİV: Türkiyə istənilən vaxt Rusiya və Ukrayna arasında vasitəçiliyi bərpa etməyə hazırdır

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