Анкара и Вашингтон обсудили поставки истребителей F-16

Анкара и Вашингтон обсудили поставки истребителей F-16.

Анкара и Вашингтон обсудили поставки истребителей F-16.

Как передает Report , об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20.

По словам турецкого лидера, встреча прошла в неформальной обстановке.

"К сожалению, по вопросу F-16 есть связка со Швецией. Такой подход нас серьезно расстраивает. Когда так говорят, у меня есть что ответить. Вы связываете все с конгрессом (США - ред.), у меня тоже есть свой конгресс. Мой конгресс — это Великое национальное собрание Турции (парламент), и я не могу сказать "да" членству Швеции в НАТО до тех пор, пока подобное решение не будет принято Великим национальным собранием Турции", - подчеркнул Эрдоган.