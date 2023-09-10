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Анкара и Вашингтон обсудили поставки истребителей F-16

Анкара и Вашингтон обсудили поставки истребителей F-16 Анкара и Вашингтон обсудили поставки истребителей F-16.
В регионе
10 сентября 2023 г. 19:20
Анкара и Вашингтон обсудили поставки истребителей F-16

Анкара и Вашингтон обсудили поставки истребителей F-16.

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20.

По словам турецкого лидера, встреча прошла в неформальной обстановке.

"К сожалению, по вопросу F-16 есть связка со Швецией. Такой подход нас серьезно расстраивает. Когда так говорят, у меня есть что ответить. Вы связываете все с конгрессом (США - ред.), у меня тоже есть свой конгресс. Мой конгресс — это Великое национальное собрание Турции (парламент), и я не могу сказать "да" членству Швеции в НАТО до тех пор, пока подобное решение не будет принято Великим национальным собранием Турции", - подчеркнул Эрдоган.

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Версия на азербайджанском языке Ankara və Vaşinqton F-16 qırıcılarının tədarükü məsələsini müzakirə ediblər

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