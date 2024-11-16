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Анкара и Доха призвали создать механизм для безопасного судоходства в Черном море

Анкара и Доха призвали создать механизм для безопасного судоходства в Черном море Катар и Турция призвали к созданию нового механизма для обеспечения безопасного судоходства в Черном море.
В регионе
16 ноября 2024 г. 03:56
Анкара и Доха призвали создать механизм для безопасного судоходства в Черном море

Катар и Турция призвали к созданию нового механизма для обеспечения безопасного судоходства в Черном море.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в совместном заявлении по итогам заседания высшего стратегического комитета двух стран, которое состоялось в четверг в Анкаре под председательством эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как следует из документа, текст которого опубликовало Катарское информационное агентство, стороны "подчеркнули необходимость создания нового механизма для обеспечения безопасного коммерческого судоходства в Черном море". Они также обсудили серьезные последствия "глобальных вызовов для продовольственной безопасности и подчеркнули стратегическое значение Черного моря для беспрепятственных поставок продовольствия на мировые рынки". В этой связи Доха и Анкара "высоко оценили" Черноморскую зерновую инициативу.

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