Анкара и Доха призвали создать механизм для безопасного судоходства в Черном море

Катар и Турция призвали к созданию нового механизма для обеспечения безопасного судоходства в Черном море.
Как передает
Как следует из документа, текст которого опубликовало Катарское информационное агентство, стороны "подчеркнули необходимость создания нового механизма для обеспечения безопасного коммерческого судоходства в Черном море". Они также обсудили серьезные последствия "глобальных вызовов для продовольственной безопасности и подчеркнули стратегическое значение Черного моря для беспрепятственных поставок продовольствия на мировые рынки". В этой связи Доха и Анкара "высоко оценили" Черноморскую зерновую инициативу.