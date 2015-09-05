Анкара: G20 рассмотрела меры для снятия инвестиционных барьеров

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ "Финансовая двадцатка" обсудила ряд мер, направленных на снятие барьеров перед частными инвесторами, заявил вице-премьер Турции Джевдет Йылмаз в субботу по итогам встречи министров финансов и глав Центробанков стран "большой двадцатки" в Анкаре.

"Для развития экономики инвестиции — необходимость. Мы нацелены не только на увеличение объема инвестиций, но и на улучшение их качества. Мы проработали меры, направленные на снятие барьеров перед частными инвесторами и на развитие инвестиционных стратегий. "Финансовая двадцатка" также пришла к единому мнению о необходимости создания благоприятного климата для развития малого и среднего бизнеса", — сказал Йылмаз журналистам.

"Группа Двадцати" (G20) — ведущий форум для обсуждения вопросов глобального экономического и финансового сотрудничества. G20 объединяет крупнейшие развитые и развивающиеся экономики мира, на долю которых приходится около 85% мирового ВВП. В 2013 году председательство в G20 осуществляла Россия, в 2014 году ее сменила Австралия, в 2015 году эта функция перешла к Турции.