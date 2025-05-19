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Анита Димитриу: Кипр поддерживает согласование текста мирного договора между Баку и Ереваном

Анита Димитриу: Кипр поддерживает согласование текста мирного договора между Баку и Ереваном Кипр поддерживает согласование текста мирного договора между Арменией и Азербайджаном.
В регионе
19 мая 2025 г. 12:41
Анита Димитриу: Кипр поддерживает согласование текста мирного договора между Баку и Ереваном

Кипр поддерживает согласование текста мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом на совместной пресс-конференции с главой Национального Собрании Армении Аленом Симоняном в Ереване заявила 19 мая председатель Палаты представителей Кипра Анита Димитриу.

"Когда есть мир, каждая страна процветает и развивается", - сказала она.

Она отметила, что подписание мирного договора позволит Армении сделать шаг на пути вступления в Европейский союз.

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Версия на английском языке Anita Dimitriu: Cyprus supports agreement on text of Baku-Yerevan peace treaty
Версия на азербайджанском языке Anita Dimitriu: Kipr Bakı və İrəvan arasında sülh sazişi mətninin razılaşdırılmasını dəstəkləyir

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