Анита Димитриу: Кипр поддерживает согласование текста мирного договора между Баку и Ереваном

Кипр поддерживает согласование текста мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

Кипр поддерживает согласование текста мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом на совместной пресс-конференции с главой Национального Собрании Армении Аленом Симоняном в Ереване заявила 19 мая председатель Палаты представителей Кипра Анита Димитриу.

"Когда есть мир, каждая страна процветает и развивается", - сказала она.

Она отметила, что подписание мирного договора позволит Армении сделать шаг на пути вступления в Европейский союз.