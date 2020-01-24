Ангела Меркель прибыла в Турцию - ФОТО

Канцлер Германии Ангела Меркель по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прибыла с рабочим визитом в Турцию.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в ходе переговоров Эрдоган и Меркель планируют обсудить состояние двусторонних связей и шаги по дальнейшему углублению сотрудничества.

Кроме того, будет затронута тема взаимодействия Турции и ЕС в контексте обновления соглашения о Таможенном союзе и либерализации визового режима Евросоюза для граждан Турции.

Отметим, что Берлин с июля текущего года будет председательствовать в Совете ЕС.

Также лидеры обеих стран обменяются мнениями по актуальным региональным и международным вопросам, в частности, по ситуации в Ливии и Сирии.