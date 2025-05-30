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Андрей Сибига: Украина заинтересована в новом раунде переговоров с РФ

Андрей Сибига: Украина заинтересована в новом раунде переговоров с РФ Андрей Сибига: Украина заинтересована в новом раунде переговоров
В регионе
30 мая 2025 г. 14:11
Андрей Сибига: Украина заинтересована в новом раунде переговоров с РФ

Украина заинтересована в новом раунде переговоров, запланированном на 2 июня в Стамбуле, и хочет получить обещанный меморандум о мире от Российской Федерации до их начала.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместном брифинге с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Киеве.

"Для того, чтобы встреча была содержательной и конкретной, чтобы направляемая делегация имела полномочия обсуждать соответствующие позиции, важно получить документ заранее. Украина заинтересована в том, чтобы закончить войну в этом году и достичь прекращения огня. Мы готовы открыто обсуждать это с Российской Федерацией, даже если это будет на 30, 50 или 100 дней", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Andrey Sibiqa: İstanbulda planlaşdırılan görüşdən əvvəl Rusiyadan sülh üzrə memorandumu almaq istəyirik

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