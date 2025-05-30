Андрей Сибига: Украина является мировым лидером в сфере беспилотных технологий

Андрей Сибига: Украина является мировым лидером в сфере беспилотных технологий

Украина уже является мировым лидером в некоторых оборонных технологиях, особенно в технологиях дронов.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместном брифинге с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Киеве.

Он отметил, что Украина должна все больше обеспечивать себя сама и уже достигла значительных успехов в оборонно-промышленной сфере.

"В частности, по некоторым показателям удалось увеличить производство военного оборудования и оружия для украинской армии в 35 раз. Сейчас мы уже можем обеспечивать около 40% потребностей нашей армии благодаря нашей оборонной промышленности. Это чрезвычайно высокий показатель. Мы сейчас также производим артиллерийские снаряды, в том числе снаряды западного калибра или калибра НАТО, которые мы не производили до войны", - добавил он.