Андрей Настасьин: Поиск взаимоприемлемых решений Баку и Ереваном поможет скорее достичь мира на Южном Кавказе

Москва призвала Баку и Ереван сосредоточиться на поиске взаимоприемлемых решений для скорейшего достижения мира и процветания в Южном Кавказе.

Москва призвала Баку и Ереван сосредоточиться на поиске взаимоприемлемых решений для скорейшего достижения мира и процветания в Южном Кавказе.

Как передает Report, об этом заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин заявил журналистам на брифинге.

Он подчеркнул, что Россия выступает за решение спорных моментов между Азербайджаном и Арменией политико-дипломатическими средствами.

"Хочу обратить внимание на главное, что сейчас происходит вокруг Армении и в регионе. Это активные действия Запада, прежде всего США, ЕС по разрушению сложившихся связей на Южном Кавказе. Западники хотят дестабилизировать регион, превратить его в очередной очаг напряженности или даже второй фронт возле российских рубежей", - сказал Настасьин.