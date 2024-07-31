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Андрей Настасьин: Поиск взаимоприемлемых решений Баку и Ереваном поможет скорее достичь мира на Южном Кавказе

Андрей Настасьин: Поиск взаимоприемлемых решений Баку и Ереваном поможет скорее достичь мира на Южном Кавказе Москва призвала Баку и Ереван сосредоточиться на поиске взаимоприемлемых решений для скорейшего достижения мира и процветания в Южном Кавказе.
В регионе
31 июля 2024 г. 13:47
Андрей Настасьин: Поиск взаимоприемлемых решений Баку и Ереваном поможет скорее достичь мира на Южном Кавказе

Москва призвала Баку и Ереван сосредоточиться на поиске взаимоприемлемых решений для скорейшего достижения мира и процветания в Южном Кавказе.

Как передает Report, об этом заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин заявил журналистам на брифинге.

Он подчеркнул, что Россия выступает за решение спорных моментов между Азербайджаном и Арменией политико-дипломатическими средствами.

"Хочу обратить внимание на главное, что сейчас происходит вокруг Армении и в регионе. Это активные действия Запада, прежде всего США, ЕС по разрушению сложившихся связей на Южном Кавказе. Западники хотят дестабилизировать регион, превратить его в очередной очаг напряженности или даже второй фронт возле российских рубежей", - сказал Настасьин.

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Версия на английском языке Andrey Nastasyin: Finding common ground is key to peace between Baku and Yerevan
Версия на азербайджанском языке Andrey Nastasin: Bakı və İrəvanın qarşılıqlı həll yolları axtarması regionda sülhün bərqərar olmasına kömək edəcək

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