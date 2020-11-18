Андраник Кочарян: Армянской армии практически нет, это просто вооруженные люди

Председатель постоянной комиссии по обороне и безопасности парламента Армении Андраник Кочарян в очередной раз с трибуны законодательного собрания выступил с пренебрежительными замечаниями по поводу действий Минобороны в карабахской войне.

Председатель постоянной комиссии по обороне и безопасности парламента Армении Андраник Кочарян в очередной раз с трибуны законодательного собрания выступил с пренебрежительными замечаниями по поводу действий Минобороны в карабахской войне.

Об этом сообщает "Report" со ссылкой на армянские СМИ.

Председатель парламентской комиссии заявил, что армянской армии не существует: "Армии практически нет, это просто вооруженные люди", - сказал Кочарян.

В свою очередь, пресс-служба Минобороны Армении категорически возразила против позиции депутата: «Мы оставляем на совести Кочаряна так сильно снизить роль армии во время войны». В министерстве заявили, что это является оскорблением для тысяч армянских военнослужащих.

"Если Кочарян действительно так считает, то министерство обороны с радостью будет сопроводит его в части армянской армии при условии, что он принесет извинения военным, от солдат до офицеров. Перед всеми", - говорится в заявлении министерства.