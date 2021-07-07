Анар Керимов встретился с председателем парламента Грузии

Министр культуры Азербайджана Анар Керимов встретился с председателем парламента Грузии Кахой Кучава.

Министр культуры Азербайджана Анар Керимов встретился с председателем парламента Грузии Кахой Кучава.

Как сообщает грузинское бюро Report, на встрече были рассмотрены отношения добрососедства и стратегического партнерства между двумя странами.

K.Кучава отметил, что Грузия придает большое значение отношениям с Азербайджаном и развитию взаимных связей. Спикер отметил активное сотрудничество между парламентом Грузии и Милли Меджлисом, тесные связи в рамках международных организаций.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества между парламентскими комитетами по культуре и в гуманитарной сфере, осуществления совместных культурных мероприятий.

Во встрече также приняли участие председатель Комитета по культуре парламента Грузии Элисо Болквадзе, посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, депутаты Заур Даргаллы и Савалан Мирзоев.