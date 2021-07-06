Анар Керимов встретился с мэром Тбилиси

Министр культуры Азербайджана Анар Керимов, находящийся с официальным визитом в Грузии, встретился с мэром Тбилиси Кахой Каладзе.

Министр культуры Азербайджана Анар Керимов, находящийся с официальным визитом в Грузии, встретился с мэром Тбилиси Кахой Каладзе.

Как сообщает грузинское бюро Report, на встрече были рассмотрены дружественные отношения между Грузией и Азербайджаном.

Стороны обменялись мнениями о перспективах углубления сотрудничества, вопросах дружественных связей между Тбилиси и Баку.

Во встрече также приняли участие посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, начальник Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия Азад Джафарли, генеральный директор SOCAR Energy Georgia Махир Мамедов.