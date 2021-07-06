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Анар Керимов встретился с мэром Тбилиси

Анар Керимов встретился с мэром Тбилиси Министр культуры Азербайджана Анар Керимов, находящийся с официальным визитом в Грузии, встретился с мэром Тбилиси Кахой Каладзе.
В регионе
6 июля 2021 г. 19:11
Анар Керимов встретился с мэром Тбилиси
Анар Керимов и Каха Каладзе

Министр культуры Азербайджана Анар Керимов, находящийся с официальным визитом в Грузии, встретился с мэром Тбилиси Кахой Каладзе.
Как сообщает грузинское бюро Report, на встрече были рассмотрены дружественные отношения между Грузией и Азербайджаном.
Стороны обменялись мнениями о перспективах углубления сотрудничества, вопросах дружественных связей между Тбилиси и Баку.
Во встрече также приняли участие посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, начальник Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия Азад Джафарли, генеральный директор SOCAR Energy Georgia Махир Мамедов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAnar Kərimov Tbilisi meri ilə görüşüb

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