Институт изучения войны : ВС Украины выиграли битву за Харьков

Российские военные, вероятно, решили полностью уйти со своих позиций вокруг Харькова.
Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (США).
"Украинские силы не позволили российским войскам окружить, не говоря уже о захвате Харькова, а затем изгнали их из-под города, как они сделали это с российскими войсками, пытавшимися захватить Киев", - говорится в отчете.
Отмечается, что также русские войска предприняли попытку наземного наступления из Изюма, но безуспешно.