Институт изучения войны : ВС Украины выиграли битву за Харьков

Российские военные, вероятно, решили полностью уйти со своих позиций вокруг Харькова.

Российские военные, вероятно, решили полностью уйти со своих позиций вокруг Харькова.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (США).

"Украинские силы не позволили российским войскам окружить, не говоря уже о захвате Харькова, а затем изгнали их из-под города, как они сделали это с российскими войсками, пытавшимися захватить Киев", - говорится в отчете.

Отмечается, что также русские войска предприняли попытку наземного наступления из Изюма, но безуспешно.