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Институт изучения войны : ВС Украины выиграли битву за Харьков

Институт изучения войны : ВС Украины выиграли битву за Харьков Российские военные, вероятно, решили полностью уйти со своих позиций вокруг Харькова.
В регионе
14 мая 2022 г. 10:46
Институт изучения войны : ВС Украины выиграли битву за Харьков

Российские военные, вероятно, решили полностью уйти со своих позиций вокруг Харькова.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (США).

"Украинские силы не позволили российским войскам окружить, не говоря уже о захвате Харькова, а затем изгнали их из-под города, как они сделали это с российскими войсками, пытавшимися захватить Киев", - говорится в отчете.

Отмечается, что также русские войска предприняли попытку наземного наступления из Изюма, но безуспешно.

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Версия на английском языке Ukraine wins Battle of Kharkiv - Institute for the Study of War 
Версия на азербайджанском языке Müharibə Araşdırmaları İnstitutu: "Ukrayna Xarkov uğrunda döyüşlərdə qalib gəlib"

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