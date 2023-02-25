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Аналитики ISW объяснили, почему Путин никак не комментировал годовщину вторжения РФ в Украину

Аналитики ISW объяснили, почему Путин никак не комментировал годовщину вторжения РФ в Украину Владимир Путин несмотря на неоднократные публичные выступления, в течение последних дней не сделал ни одного заявления по поводу годовщины вторжения РФ на территорию Украины.
В регионе
25 февраля 2023 г. 08:10
Аналитики ISW объяснили, почему Путин никак не комментировал годовщину вторжения РФ в Украину

Владимир Путин несмотря на неоднократные публичные выступления, в течение последних дней не сделал ни одного заявления по поводу годовщины вторжения РФ на территорию Украины.

Как передает Report со ссылкой на Институт изучения войны (ISW), аналитики объяснили, что диктатор промолчал из-за того, что Россия не смогла достичь ни одной из объявленных целей, а также не достигла значительных территориальных достижений с июля 2022 года.

Однако, заместитель председателя российского совета безопасности Дмитрий Медведев провокационно высказался о том, что РФ "победит в войне", и повторил, что "для достижения своих целей жизненно важно отодвинуть границы как можно дальше, даже если это границы Польши".

"Слова Медведева подчеркивают тот факт, что Кремль продолжает преследовать свои нереалистичные максималистские цели, даже несмотря на то, что он не может предложить российскому народу никаких значительных успехов после года дорогостоящей войны в Украине", - указывает ISW.

В то же время специалисты пишут, что вместо годовщины вторжения прокомментировал бывший министр обороны т.н "ДНР" Игорь Гиркин, который назвал высказывания Медведева бредом.

Он подчеркнул, что очень тяжело победить государство, получающее внешнюю поддержку, используя немотивированные российские войска, отсутствующее гражданское общество и мощную промывку мозгов.

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