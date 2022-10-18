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Аналитики ISW назвали цель российских атак "Шахедами" по Украине

Аналитики ISW назвали цель российских атак "Шахедами" по Украине Атака России иранскими дронами на жилую инфраструктуру в Украине согласуется с более широкой схемой действий оккупантов, которые отдают предпочтение психологическому террору, а не достижению ощутимых эффектов на поле боя.
В регионе
18 октября 2022 г. 08:11
Аналитики ISW назвали цель российских атак Шахедами по Украине

Атака России иранскими дронами на жилую инфраструктуру в Украине согласуется с более широкой схемой действий оккупантов, которые отдают предпочтение психологическому террору, а не достижению ощутимых эффектов на поле боя.

Как передает Report, об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики пишут, что полезная нагрузка Shahed-136 составляет 40 килограммов взрывчатки, тогда как типичный 155-мм артиллерийский снаряд M795 несет вчетверо меньше взрывчатки. Пять дронов, нанесших удары по Киеву, имели эффект 15 артиллерийских снарядов, выпущенных по очень большой площади.

Такие удары могут нанести большой ущерб гражданской инфраструктуре и убить, а также ранить многих людей, не создавая значительных военных последствий.

Этот анализ показывает, что российские силы продолжают использовать беспилотники для создания психологических эффектов, связанных с нацеливанием на гражданские районы, вместо того, чтобы пытаться создавать асимметричные оперативные эффекты, нанося концентрированные удары по законным военным и прифронтовым целям, отмечают аналитики.

Использование Россией иранских дронов отражает тот факт, что Россия почти исчерпала большую часть своего внутреннего запаса оперативно-тактического оружия.

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