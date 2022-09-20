Аналитики ISW: Контрнаступление ВСУ вызывает панику в Кремле

Контрнаступление ВС Украины вызывает панику у влиятельных лиц из Кремля и подрывает и без того низкий моральный дух российских военных из состава так называемых элитных подразделений.

Контрнаступление ВС Украины вызывает панику у влиятельных лиц из Кремля и подрывает и без того низкий моральный дух российских военных из состава так называемых элитных подразделений.

Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, к такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что об этом, в частности, свидетельствует срочное обсуждение необходимости немедленной аннексии Россией Луганской и Донецкой областей, которое состоялось 19 сентября среди российских ставленников.

"Законодательные органы" ставленников России в оккупированной Украине так называемых Донецкой и Луганской народных республик ("ДНР" и "ЛНР") призвали свое руководство "немедленно" провести "референдум" о признании "Л/ДНР" субъектами России. Такой подход непоследователен. Российские войска не контролируют всю Донецкую и Луганскую области. Таким образом, присоединение территорий, на которые претендуют "Л/ДНР", приведет к тому, что Россия аннексирует области, которые, по определению Кремля, будут частично находиться под законной украинской властью и влиянием ВСУ", – говорится в сообщении ISW.

Также отмечается, что после аннексии новых территорий Кремль может рассчитывать на вербовку дополнительных сил как из России, так и с недавно аннексированной украинской территории.

"Военные РФ отчаянно пытаются мобилизовать дополнительные силы из всех потенциальных источников, чтобы усилить свои "сильно деградированные и деморализованные подразделения", но оказываются не в состоянии создать значительную боевую мощь. Последние украинские успехи в контрнаступлении еще больше снижают и без того низкий моральный дух среди российских подразделений, которые до 24 февраля считались элитными", – отметили в ISW.