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Аналитик: Анкара может передать Баку посредничество по переговорам между Москвой и Киевым

Аналитик: Анкара может передать Баку посредничество по переговорам между Москвой и Киевым Турция может передать азербайджанской стороне посредничество в проведении переговоров по мирному урегулированию конфликта в Украине, Москва и Киев не будут выступать против бакинского варианта.
В регионе
9 сентября 2024 г. 10:16
Аналитик: Анкара может передать Баку посредничество по переговорам между Москвой и Киевым

Турция может передать азербайджанской стороне посредничество в проведении переговоров по мирному урегулированию конфликта в Украине, Москва и Киев не будут выступать против бакинского варианта.

Как передает Report, об этом заявил турецкий аналитик Энгин Озер.

"Вариант мог бы заключаться в том, чтобы Турция передала азербайджанской стороне все согласованные пункты стамбульских переговоров и обеспечила проведение переговоров в Баку при дипломатической поддержке. Москва и Киев не будут выступать против бакинского варианта", - отметил он.

По его словам, одобренная Москвой страна-посредник после окончания войны будет иметь очень сильные позиции на международной арене.

"Поэтому Москва не захочет делать этот "подарок" стране-члену НАТО. Вероятно, для завоевания такого престижа российская администрация будет отдавать предпочтение стране, которая является членом Движения неприсоединения", - сказал он.

Отметим, что ранее президент Азербайджана Алиев, отвечая на вопросы модератора в рамках Международного форума Черноббио в Италии заявил о том, что Баку, если понадобится, готов участвовать в разрешении конфликта между Москвой и Киевым.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyəli analitik: Ankara Moskva ilə Kiyev arasında danışıqlarda vasitəçiliyi Bakıya ötürə bilər
Версия на английском языке Expert: Ankara may hand over mediation role to Baku for Moscow-Kyiv talks

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