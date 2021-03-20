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АМОР провел благотворительную акцию в связи с праздником Новруз

АМОР провел благотворительную акцию в связи с праздником Новруз Азербайджанское молодежное объединение России провел благотворительную акцию "Вкус праздника в каждом доме", приуроченную к празднованию Новруза
В регионе
20 марта 2021 г. 16:45
АМОР провел благотворительную акцию в связи с праздником Новруз

Азербайджанское молодежное объединение России (АМОР) провел благотворительную акцию "Вкус праздника в каждом доме", приуроченную к празднованию Новруза.

Как сообщает российское бюро Report, в рамках акции активисты и волонтеры поздравили с праздником ветеранов, многодетные семьи, а также малоимущие семьи.

Помощь оказана 145 людям из более 30 семей. Каждой из них передан особый праздничный подарок-набор, который включает в себя национальные сладости и все традиционные атрибуты празднования Новруза.

Как сообщают организаторы, подобные акции в будущем будут проводиться в преддверии каждого тематического праздника.

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