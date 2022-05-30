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АМОР отметил День независимости Азербайджана 

АМОР отметил День независимости Азербайджана  29 мая в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" состоялся концерт, приуроченный ко дню Независимости Азербайджанской Республики.
В регионе
30 мая 2022 г. 18:56
АМОР отметил День независимости Азербайджана 

29 мая в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" состоялся концерт, приуроченный ко дню Независимости Азербайджанской Республики.

Как сообщает российское бюро Report, мероприятие организовано Азербайджанским молодежным объединением России (АМОР) при поддержке Представительства Фонда Гейдара Алиева в Российской Федерации.

Председатель АМОР Джейхун Гусейнов, открывая мероприятие, поздравил всех с праздником и пожелал насладиться концертом.

Руководитель ботанического сада МГУ Алексей Ретеюм отметил высокую профессиональную активность АМОР и пожелал как можно больше проводить мероприятий в "Аптекарском огороде".

С напутственным словом для молодых артистов из музыкальной школы "Шуша", функционирующей на базе АМОР, выступил ее руководитель - заслуженный артист Азербайджана Горхмаз Ахундов.

Во время мероприятия были представлены национальные танцы, театральная постановка "Аршин мал алан", а также молодыми исполнителями были спеты композиции "Мой Азербайджан", "Синяя вечность" и прочитаны стихи.

Отметим, что музыкальная школа функционирует на баз АМОР и открыта для всех желающих на бесплатной основе.

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