​АМОР даст бесплатную юридическую консультацию всем желающим

29 мая по инициативе Азербайджанского молодёжного объединения России (АМОР), а также при поддержке Европейской Юридической Службы, состоится День бесплатных юридических консультаций для представителей азербайджанской молодёжи и членов их семей, проживающих в России, и, имеющих юридические вопросы по законодательству Азербайджанской Республики.

Об этом передает российское бюро Report.

Мероприятие приурочено ко Дню Республики, который отмечается в Азербайджане 28 мая.

В рамках акции, граждане Российской Федерации и Азербайджанской Республики, а также, лица без гражданства, проживающие на территории России и Азербайджана, могут получить одну бесплатную юридическую консультацию по законодательству Азербайджанской Республики (за исключением вопросов предпринимательской деятельности, сопровождение бизнеса и деятельности юридических лиц).

Консультации будут оказаны как на русском, так и на азербайджанском языках с 9:00 утра до 21:00 вечера.

Для получения консультации, необходимо обратиться на горячую линию Европейской Юридической Службы и предоставить промокод: «АМОР».

Звонки со всей территории России и Азербайджана являются бесплатными.

По юридическим вопросам, требующим детального анализа, консультация будет предоставлена в течении 24 часов с момента обращения гражданина.

Горячая линия для звонков из Российской Федерации: 8 800 333 09 01;

Горячая линия для звонков из Азербайджанской Республики: 088 800 23 23.

Игбал Рустамов