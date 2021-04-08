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"Amnesty International" обвинила Армению в нарушении прав человека

"Amnesty International" обвинила Армению в нарушении прав человека Международная неправительственная организация Amnesty International представила в среду доклад за 2020−2021 годы. Отдельная глава в нем посвящена Армении
В регионе
8 апреля 2021 г. 08:48
Amnesty International обвинила Армению в нарушении прав человека

Международная неправительственная организация Amnesty International представила доклад за 2020−2021 годы. Отдельная глава в нем посвящена Армении.

Как передает Report, в докладе отмечается, что свободы выражения мнений и мирных собраний ограничивались вследствие режима чрезвычайного положения, введенного из-за пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и военного положения, на которое страна была переведена из-за конфликта.

Кроме того, поражение в войне в Карабахе привело к политическим волнениям и призывам к отставке премьер-министра и ввергло страну в политический кризис. Двенадцать оппозиционеров были арестованы 12 ноября за причастность к беспорядкам, во время которых была разгромлена резиденция премьер-министра, а спикера парламента пришлось госпитализировать после того, как его жестоко избила разъяренная толпа.

Обещанные судебная и антикоррупционная реформы остановились, в том числе, из-за их фрагментарного характера и неспособности обеспечить институциональные изменения.

На ходе реформ также сказались конфликт и пандемия, которые оказали разрушительное влияние на экономику и систему здравоохранения.

Больницы и сектор здравоохранения были перегружены. Они с трудом справлялись с оказанием медицинской помощи растущему числу пациентов во время пандемии и боевых действий. Государство выделяло ограниченную финансовую помощь тем, кто потерял работу, и семьям с маленькими детьми.

В течение года в стране ограничивались права на свободу выражения мнений и мирных собраний: сначала из-за режима чрезвычайного положения, действовавшего с марта по сентябрь из-за пандемии COVID19, а потом из-за военного положения, введенного в сентябре и продлившегося до конца года из-за вооруженного противостояния с Азербайджаном.

В рамках режима чрезвычайного положения, среди прочего, действовал официальный запрет на публичные собрания численностью более 20 человек и публикацию "неофициальной информации" о пандемии. Власти заставили десятки изданий исправить или удалить информацию, в которой представители государственных органов усмотрели "способствование распространению паники". В апреле после резкой критики со стороны местных и международных правозащитных организаций ограничения со СМИ были сняты.

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Версия на азербайджанском языке “Amnesty International” Ermənistanı insan haqlarını pozmaqda ittiham edib

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