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Амирбеков: Мины и разрушения - основные преграды в возвращении к прежней жизни в Карабахе

Амирбеков: Мины и разрушения - основные преграды в возвращении к прежней жизни в Карабахе Полной реализации программы "Великое возвращение" препятствуют установленные мины и инфраструктура разрушенная, во время армянской оккупации Карабахского региона Азербайджана.
В регионе
3 января 2024 г. 12:37
Амирбеков: Мины и разрушения - основные преграды в возвращении к прежней жизни в Карабахе

Полной реализации программы "Великое возвращение" бывших вынужденных переселенцев на освобожденные территории препятствуют установленные за годы армянской оккупации в Карабахском регионе Азербайджана мины и учиненные разрушения.

Как сообщает Report, об этом представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил в интервью Общественному телевидению Эстонии (ERR).

По его словам, перед запуском упомянутой государственной программы был проведен опрос среди жителей, изгнанных из Карабаха, и более 85% опрошенных заявили о желании вернуться.

"Более 750 тыс. вынужденных переселенцев из Карабахского региона, официально называются "временно перемещенными лицами". Сейчас речь идет о том, чтобы именно эти переселенцы вернулись в места своего постоянного проживания [в Карабахе]. Перед тем, как запустить государственную программу "Великое возвращение", были проведены опросы среди этих людей, и более 85% опрошенных заявили о желании туда вернуться. Желание вернуться изъявили не только те, кто помнил свою жизнь там, и то, как они были оттуда изгнаны, но и молодое поколение, то есть дети и внуки тех, кого подвергли тогда этнической чистке,” - сказал Амирбеков.

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям подчеркнул, что с момента подписания трехстороннего соглашения между лидерами Азербайджана, Армении и России количество вернувшихся внутренних переселенцев составило 5 тыс. человек, а до конца 2026 года планируется увеличить данный показатель до 140 тыс. человек.

"Территория примерно 10 000 кв. км была заминирована как противопехотными, так и противотанковыми минами, плюс надо учитывать неразорвавшиеся снаряды. Понятно, что прежде, чем переселять туда людей, надо было эту территорию очистить от мин. Затем нужно было создать базовую инфраструктуру – дома, больницы, школы и т. д. Поэтому сейчас, когда инфраструктура уже создана, скорость возвращение вынужденных переселенцев в свои дома, конечно, возрастет – отсюда и такая амбициозная цифра, 140 тыс. человек к концу 2026 года", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Prezidentin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi: “Minalar və dağıntılar Qarabağda əvvəlki həyata qayıtmaq üçün əsas maneədir”
Версия на английском языке Amirbayov: Landmines and destruction - main obstacles to returning to former life in Karabakh

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