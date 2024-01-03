Амирбеков: Европа только выиграет от скорого подписания мира между Азербайджаном и Арменией

Европа будет в выиграше в случае подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Европа будет только в выигрыше в случае скорого подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил в интервью Общественному телевидению Эстонии (ERR).

Он подчеркнул, что если страны Европы не могут существенно помочь этому, Азербайджан ожидает, что они, как минимум, не будут ему препятствовать.

По словам Амирбекова, Евросоюз не является единой структурой, позиции отдельных стран ЕС негативно влияют на процесс достижения долгосрочного мира в регионе Южного Кавказа.

"Хотелось бы обратиться к странам ЕС, чтобы они поддержали стремление Азербайджана как можно скорее завершить мирный процесс и согласовать мирное соглашение с Арменией. Это позволит перевернуть эту страницу вражды и всему Южному Кавказу постепенно начать нормальную жизнь, когда все три страны будут добрыми соседями. И хотелось бы попросить воздержаться от всяких действий и заявлений, которые могут повредить этой перспективе. К сожалению, Евросоюз еще не вполне единая структура, и мы видим, как позиции отдельных стран негативно влияют на процесс достижения долгосрочного, справедливого мира на Южном Кавказе", - отметил представитель президента Азербайджана по особым поручениям.

Евросоюз должен был бы быть счастлив, если бы в его непосредственном соседстве, а именно на Южном Кавказе, не возникало перспектив новых войн, подчеркнул Амирбеков.