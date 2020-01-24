Глава центра: Причин для беспокойства о возможности распространения коронавируса в Грузии нет

"В Грузии нет причин для беспокойства по поводу возможности распространения коронавируса".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, согласно оценке Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, Грузия находится в зоне низкого риска.

Руководитель центра отметил, что ежемесячно из Китая в Грузию приезжают около 4-5 тысяч человек: "Существует риск занесения вируса в страну и поэтому принимаются все меры для предотвращения этого".

Между тем, в посольстве Грузии в Китае заявили, что в китайском городе Ухань, где распространился коронавирус, на данный момент находятся трое граждан Грузии. Отмечается, что граждане Грузии находятся в безопасности.