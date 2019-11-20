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Американский авианосец пересек Ормузский пролив

Американский авианосец пересек Ормузский пролив
​Авианосец Авраам Линкольн военно-морских сил США пересек 19 ноября Ормузский пролив и направился в Персидский залив

Авианосец "Авраам Линкольн" военно-морских сил США пересек 19 ноября Ормузский пролив и направился в Персидский залив, передает Report со ссылкой на ТАСС

Согласно сообщению ВМС США, авианосец зашел в Ормузский пролив из Аравийского моря, где находился с мая этого года. 

Отмечается, что присутствие авианосца в зоне пролива демонстрирует решимость Вашингтона обеспечить свободу судоходства в этом регионе.

Напомним, что в середине июля ситуация в зоне Персидского залива обострилась из-за задержания иранцами шедшего под британским флагом танкера Stena Impero. 

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