Американский авианосец пересек Ормузский пролив

Авианосец "Авраам Линкольн" военно-морских сил США пересек 19 ноября Ормузский пролив и направился в Персидский залив, передает Report со ссылкой на ТАСС

Согласно сообщению ВМС США, авианосец зашел в Ормузский пролив из Аравийского моря, где находился с мая этого года.

Отмечается, что присутствие авианосца в зоне пролива демонстрирует решимость Вашингтона обеспечить свободу судоходства в этом регионе.

Напомним, что в середине июля ситуация в зоне Персидского залива обострилась из-за задержания иранцами шедшего под британским флагом танкера Stena Impero.