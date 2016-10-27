Американский военнослужащий: С приближением к Мосулу иракских военнослужащих растет сопротивление ИГИЛ

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Военнослужащие, представляющие иракское правительство, находятся в 4-х км от центральных кварталов Мосула.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Тасним", об этом заявил ответственное лицо управления безопасности Ниневии.

Согласно информации, этот квартал является важной частью Мосула.

Пресс-секретарь министерства обороны Ирака Яхья Расул заявил, что в ближайшие дни в Мосуле откроется новый фронт.

По информации Haber7, американский полковник военно-воздушной базы Аль-Кайяра на юге Мосула Крис Паркер заявил, что с приближением к Мосулу иракских военнослужащих растет сопротивление ИГИЛ.

Глава курдской автономии на севере Ирака Масуд Барзани заявил, что они нуждаются в помощи Турции: "Мы нуждаемся в поддержке Турции, однако это должен подтвердить официальный Багдад".

Напомним, что операция по освобождению Мосула от террористической группировки ИГИЛ началась 17 октября.