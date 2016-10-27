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    Американский военнослужащий: С приближением к Мосулу иракских военнослужащих растет сопротивление ИГИЛ

    Масуд Барзани: Мы нуждаемся в поддержке Турции, однако это должен подтвердить официальный Багдад

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Военнослужащие, представляющие иракское правительство, находятся в 4-х км от центральных кварталов Мосула. 

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Тасним", об этом заявил ответственное лицо управления безопасности Ниневии.

    Согласно информации, этот квартал является важной частью Мосула. 

    Пресс-секретарь министерства обороны Ирака Яхья Расул заявил, что в ближайшие дни в Мосуле откроется новый фронт. 

    По информации Haber7, американский полковник военно-воздушной базы Аль-Кайяра на юге Мосула Крис Паркер заявил, что с приближением к Мосулу иракских военнослужащих растет сопротивление ИГИЛ.

    Глава курдской автономии на севере Ирака Масуд Барзани заявил, что они нуждаются в помощи Турции: "Мы нуждаемся в поддержке Турции, однако это должен подтвердить официальный Багдад". 

    Напомним, что операция по освобождению Мосула от террористической группировки ИГИЛ началась 17 октября.

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