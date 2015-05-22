​Американский ракетный эсминец войдет в Черное море

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ В субботу, 23 мая в Черное море войдет ракетный эсминец ВМС США Ross (DDG 71). Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом отмечают в штабе Шестого флота США.

По информации, данное мероприятие ставит перед собой цель поддержать мир и стабильность в регионе.

Подчеркивается, что наличие эсминца в Черном море подтверждает приверженность Соединенных Штатов к укреплению союзнических связей и совместных оперативных возможностей НАТО.

Капитан Ross (DDG 71) Тэд Горман говорит, что флот США намерен тесно сотрудничать со своими союзниками для повышения безопасности в черноморском регионе и поддержания боевой готовности.

Ранее сообщалось, что ракетный эсминец ВМС США Jason Dunham зашел в Балтийское море также "для укрепления партнерских связей".