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    Американский полковник: Мы не намерены покидать базу Инджирлик

    Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ "США не намерены покидать базу Инджирлик".

    Как сообщает Report, об этом в интервью Habertürk заявил командующий американской военной базой в турецкой провинции Инджирлик полковник Дэвид С.Иглин. 

    "Наше пребывание здесь символизирует желание продолжения многолетнего сотрудничества с Турцией, являющейся нашим союзником и стратегическим партнером. США не планируют покидать Инджирлик", - отметил полковник. 

    На просьбу журналиста прокомментировать бытующее мнение о том, что база Инджирлик считается центром совершенного 15 июля попытки госпереворота, Дэвид С.Иглин отказался говорить на эту тему. 

    Отметим, что американская военная база в Инджирлик действует с 1953 года.

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