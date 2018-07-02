Американский полковник: Мы не намерены покидать базу Инджирлик

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ "США не намерены покидать базу Инджирлик".

Как сообщает Report, об этом в интервью Habertürk заявил командующий американской военной базой в турецкой провинции Инджирлик полковник Дэвид С.Иглин.

"Наше пребывание здесь символизирует желание продолжения многолетнего сотрудничества с Турцией, являющейся нашим союзником и стратегическим партнером. США не планируют покидать Инджирлик", - отметил полковник.

На просьбу журналиста прокомментировать бытующее мнение о том, что база Инджирлик считается центром совершенного 15 июля попытки госпереворота, Дэвид С.Иглин отказался говорить на эту тему.

Отметим, что американская военная база в Инджирлик действует с 1953 года.